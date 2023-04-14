Офицер полиции в Одесской области вымогал взятку у «наркоплантатора»

За взятку полицейский пообещал смягчить квалификацию преступления жителю области, который выращивал коноплю. Теперь ему самому грозит тюрьма.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Правоохранители задержали одного из заместителей начальника районного отдела полиции в Одесской области.

Офицер полиции за 2 тысячи долларов обещал смягчить квалификацию преступления жителю области которого подозревают в незаконном посеве и выращивании конопли.

Полицейский обещал повлиять на следователя своего райотдела полиции по смягчению квалификации преступления, а потом согласовать с судьей наказание в виде штрафа вместо ареста или ограничения свободы.

Офицера задержали «с поличным» сразу после получения взятки рядом с его местом работы.

Сейчас решается вопрос по избранию меры пресечения подозреваемому и отстранению его от занимаемой должности.

Судя по опубликованным прокуратурой фото, офицер полиции пытался «избавиться» от денег прямо на месте задержания, выбросив их на дорогу.

Согласно Криминальному кодексу Украины, за это правонарушение полицейскому грозит до 2 лет лишения свободы или ограничение свободы до 5 лет, или штраф до 68 тыс. гривен (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одессе накрыли цех по производству поддельных прав и техпаспортов.

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