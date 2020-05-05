fbpx
Новости Одессы и Одесской области

За рік кількість безробітних в Україні збільшилася майже на 50%

За рік кількість безробітних в Україні збільшилася майже на 50%

Станом на 4 травня кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Центру зайнятості.

Станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі. Однак у 2020 році ця цифра збільшилася на 148,5 тисяч осіб.

Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду  зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Проте в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи. Фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал.

Наразі є попит роботодавців на працівників:

–  у сфері  сільського та лісового господарства. Це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт. Незважаючи на карантин, роботодавці пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо;

–   у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

–   у сфері логістики (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу);

–   у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (сестра медична, соціальний робітник);

–   у сфері забезпечення правопорядку (охоронник, сторож).

Є також вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить