За рік кількість безробітних в Україні збільшилася майже на 50%

Станом на 4 травня кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Центру зайнятості.

Станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі. Однак у 2020 році ця цифра збільшилася на 148,5 тисяч осіб.

Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня, статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Проте в період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи. Фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал.

Наразі є попит роботодавців на працівників:

– у сфері сільського та лісового господарства. Це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт. Незважаючи на карантин, роботодавці пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо;

– у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

– у сфері логістики (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу);

– у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (сестра медична, соціальний робітник);

– у сфері забезпечення правопорядку (охоронник, сторож).

Є також вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

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