В базе более 3 тысяч вакансий: Одесский областной центр занятости готов помочь безработным в трудоустройстве

Во время эпидемии количество обращений в Одесский ОЦЗ увеличилось на тысячу. Однако вакансий пока что хватает на всех.

Об этом нам сообщила пресс-служба Одесского областного центра занятости.

В базе центра около 3,2 тысячи вакансий для одесситов. Среди них 40,5% составляют вакансии для должностных лиц: бухгалтеры – 56, учителя – 53, медсестра – 52, воспитатель – 46, и ещё вакансии для инженеров, врачей, специалистов госслужбы.

35% вакансий приготовлены для рабочих: трактористы – 167, водители – 125, продавцы –74, слесарь-ремонтник – 69, электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования – 56, повар – 35 и др.

Также есть немало вариантов для таких простейших профессий, как подсобники, грузчики, уборщики и дворники.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, что во время карантина в Центр занятости обратились полторы тысячи человек.

Фото: 5 канал

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