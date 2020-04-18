fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В базе более 3 тысяч вакансий: Одесский областной центр занятости готов помочь безработным в трудоустройстве

В базе более 3 тысяч вакансий: Одесский областной центр занятости готов помочь безработным в трудоустройстве

Во время эпидемии количество обращений в Одесский ОЦЗ увеличилось на тысячу. Однако вакансий пока что хватает на всех.

Об этом нам сообщила пресс-служба Одесского областного центра занятости.

В базе центра около 3,2 тысячи вакансий для одесситов. Среди них 40,5% составляют вакансии для должностных лиц: бухгалтеры – 56, учителя – 53, медсестра – 52, воспитатель – 46, и ещё вакансии для инженеров, врачей, специалистов госслужбы.

35% вакансий приготовлены для рабочих: трактористы – 167, водители – 125, продавцы –74, слесарь-ремонтник – 69, электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования – 56, повар – 35 и др.

Также есть немало вариантов для таких простейших профессий, как подсобники, грузчики, уборщики и дворники.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, что во время карантина в Центр занятости обратились полторы тысячи человек.

Фото: 5 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить