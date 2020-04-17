Безработные в Одессе: во время карантина в Центр занятости обратились полторы тысячи человек (статистика)

В связи с введением национального карантина и запрета на многие виды предпринимательской деятельности, немало граждан лишилось работы. Поэтому число людей, которые нуждаются в трудоустройстве, растет.

Об этом нам сообщила пресс-служба Одесского областного центра занятости.

По предоставленной ими информации, во время карантина в Одесский ОЦЗ обратилось более 1,5 тысяч граждан. Среди уволенных и безработных больше всего женщин – 54%. Каждому четвертому на учете до 35 лет. А тем, кому за 45 лет, составляют 43,5% количества безработных.

44% раньше были руководителями, менеджерами, инженерами, учителями, бухгалтерами, экономистами, юристами, специалистами государственной службы. 631 человек входил в группу рабочих: младшие медсестры, повара, официанты, охранники, продавцы, виноградари, рабочие сельского хозяйства, сотрудники котельных, водители.

Но ОЦЗ пока что успешно справляется с нагрузкой. В базе центра около 3,2 тысячи вакансий для одесситов.

На данный момент, для 1,4 тысячи граждан назначены выплаты помощи по безработице. А с начала апреля устроено около тысячи безработных.

Фото: Medium

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