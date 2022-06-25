За ночь рашисты выпустили по Украине десятки ракет: как дела в Одессе? (видео)

В ночь на субботу, 25 июня 2022 года, сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине. Предварительно, в разные области нашей страны прилетело несколько десятков вражеских ракет. Об этом сообщил спикер Одесской областной войной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По данным ОВА, ночь в Одессе и Одесском регионе не стала исключением, но обошлось без обстрелов.

Также Братчук рассказал, что в Черном море противник продолжает блокировать гражданское судоходство. Сейчас в северо-западной акватории моря находятся четыре корабля-носителя крылатых ракет типа «Калибр». Кроме того, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории оккупированного Крыма.

А на Южном направлении идет бои – враг пытается контратаковать, но наши воины держат оборону, а местами наступают.

Почему сегодня враг усилил атаку на Украину? Как объясняет спикер ОВА, это своего рода отвлекающий маневр от тех территорий, где ведутся наиболее тяжелые бои и куда враг бросил все свои силы. Речь идет о Луганщине и Донетчине.

Братчук в очередной раз призывает одесситов не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и верить в наши Вооруженные силы.

#Ранок_Чорноморський_погляд

В Чорному та Азовському морях у готовності до нанесення ракетних ударів перебувають 4 кораблі рашистів.

На Південному напрямку ворог намагається повертати втрачені позиції, але зазнає втрат.

Ніч повітряних загроз: ворог веде постійний авіаційний, ракетний і артилерійський вогонь по різних областях України.

В такий спосіб він намагається не допустити перекидання підрозділів ЗСУ туди, де сьогодні найгарячіше: в Донецьку і Луганську області.

Тримаємо стрій і разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 24 июня 2022 г.

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