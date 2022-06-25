Великобритания может принять участие в разминировании Черного моря

Чтобы стал возможен экспорт украинского зерна, необходимо разминировать морское побережье. И великобритания готова помочь разминировать акваторию в районе украинского побережья черного моря.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию с блокадой украинских портов агентству Reuters.

«Я не хочу вдаваться в технические или военные детали, но вы можете понять это из того, что мы уже сделали, поставив оборудование украинцам, чтобы помочь им защитить себя. Мы также бесспорно говорим с ними о том, что мы можем сделать на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу», – так ответил Джонсон на вопрос о том, готова ли Великобритания помочь Украине с разминированием вод Черного моря.

Он также отметил, что россия, возглавляемая путиным, заблокировала более 20 млн тонн зерна в Украине.

«Это абсолютно вне понимания. Этот запас мог бы помочь людям во всем мире, он мог бы помочь некоторым из самых бедных стран мира», – отметил глава правительства Британии.

Перед этим ООН представила план по экспорту зерна из Украины. В нем шла речь о создании зоны безопасности непосредственно возле территориальных вод Украины, где также будет осуществляться контроль судов, направляющихся в украинские порты, чтобы предотвратить перевозку оружия.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что, по сведениям американской разведки российский флот получил приказ заминировать морские подходы к портам Одессы и Очакова, чтобы воспрепятствовать экспорту украинского продовольствия.