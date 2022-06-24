Итоги 24 июня: ВСУ погнали врага в Херсонской области, HIMARS уже тут

Высокоточное дальнобойное оружие HIMARS, переданное Украине американцами, уже в украиских войсках и бьет врага на фронте.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Также он рассказал о том, как “эффект бумеранга” догнал россиян в оккупированном Алчевске. Там во время запуска ракеты в сторону территории Украины, она дала сбой, развернулась в сторону запуска и взорвалась.

“Вот так россияне демилитаризируют сами себя своими же ракетами”, — отметил Марченко.

Также он сообщил, что реактивные системы залпового огня HIMARS уже “передают противнику привет на передовой”.

“ВСУ в очередной раз показывают врагу, что умение пользоваться оружием всегда лучше, чем его количество”, — сказал руководитель Одесской ОВА.

“Надеюсь ракеты врага и дальше будут падать в местах их запуска, а военно-политическому руководству противника советую хорошо подумать над тем, стоит ли угрожать миру ядерным оружием, имея такие непредвиденные ракеты”, — такими словами закончил свое вечернее видеообращение Максим Марченко.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в результате успешного наступления наших подразделений на Южном направлении часть сил рашистов покинула оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Береславского района Херсонской области.

При этом в Черном море находятся 4 корабля-ракетоносца в готовности к действиям. Ракетная угроза – ВЫСОКАЯ.