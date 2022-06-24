Россия намерена заминировать подходы к одесскому порту — СМИ

Разведка США располагает информацией, что российский флот получил приказ заминировать морские подходы к портам Одессы и Очакова.

Об этом пишет британское издание The Guardian, со ссылкой на собственные источники.

Кроме Одессы и Очакова должны заминировать устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экспорт из Украины.

Кроме того США обнародовали спутниковые изображения, свидетельствующие о последствиях российского ракетного удара по второму крупнейшему в Украине зерновому терминалу возле Николаева 4 июня.

«Снимки подтверждают, что уничтожены три силоса и конвейерная система, обеспечивающая загрузку зерна на суда. Из-за этой атаки мощность терминала снизилась по меньшей мере на треть», — отметил источник.

Судоходство в Черном море итак опасно из-за уже имеющихся там мин. Кроме того любому гражданскому судну грозит обстрел со стороны россии. Поэтому любое судоходство в украинских территориториальных водах сейчас заброкировано.

Периодически шторм срывает корабельные мины с якорей и прибивает к побережью. Это несет дополнительную опасность для населения.

Так, недавно подобная мина самопроизвольно взорвалась на пляже в Сычавке, повредив при этом пляжный домик.

А ранее погиб отдыхающий, случайно натолкнувшись на мину в воде.