В Одессе могут вернуть обязательное ношение масок

Число больных коронавирусом снова начало расти как во всей Украине, так и в Одессе. В этой связи местные власти могут снова сделать обязательным ношение масок в общественных местах и другие карантинные ограничения.

Об этом во время брифинга рассказал сегодня руководитель муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян.

По его словам, за последние две недели по Одесской области, как и по всей Украине, фиксируется увеличение заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза. За минувшую неделю ввыросло число госпитализаций в одесскую инфекционную больницу пациентов с диагнозом «ковид». Сейчас в медучреждении находятся более ста человек.

По словам чиновника, рост случаев коронавируса, при которых необходимо лечение в стационаре свидетельствует о том, что заболевание стало протекать тяжелее.

«На сегодняшний день единственная «таблетка» от ковида — это вакцинация. Хочу напомнить, что в нашем городе работают 16 кабинетов, при каждом ЦПСМП», — отметил Левон Никогосян.

И добавил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в Одессе, как и во всей стране, вероятно, будет снова введен масочный режим и другие карантинные ограничения, которые вводились в прошлом году.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала, что в Одессе растет заболеваемость COVID-19 и где можно сделать прививку от коронавируса.