В Одессе растет заболеваемость COVID-19 – где сделать прививку? (видео)

В Одессе, как и во всем мире в целом, отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной новым подвидом штамма Омикрон.

Об этом сообщила начальник отдела охраны материнства и детства департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунева.

«COVID-19 никуда не делся. Это статистика не только по нашему городу, но и мировые данные. В Одессе за неделю регистрируются 40-45 случаев заболевания COVID-19. Для сравнения: месяц назад было от 10 до 20 новых случаев в неделю. Врачи готовятся к росту заболеваемости ближе к осени»,

– отметила Лунева.

По ее словам, главным лечебным учреждением для лечения COVID-19 у взрослых остается городская клиническая инфекционная больница, а у детей – городская детская клиническая больница №3.

В мэрии напоминают: лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Кабинеты прививок работают во всех центрах первичной медико-санитарной помощи и детских поликлиниках Одессы. Вакцины есть в достаточном количестве, можно получить первую, вторую прививку и бустер.

Всего, по состоянию на 3 августа 2022 года, в Одессе сделано 1 131 370 прививок от COVID-19.

Медицинская помощь переселенцам из других регионов Украины, в том числе прививки вакцинами, приобретенными за бюджетные средства, предоставляется бесплатно наравне с жителями города по упрощенной процедуре даже без заключения декларации с врачом.