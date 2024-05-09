За что мы благодарим своих европейских партнеров в День Европы

Война, день 808: есть ли у россиян шанс взять Харьков? Сегодня, в субботу, 11 мая 2024 года, начались восемьсот восьмые сутки с начала подномасштабной войны путинских рашистов против Украины. Враг несет существенные потери, но при этом продолжает тактику террора мирного населения и, к тому же, предпринимает попытки «освободить» Харьков. Но есть ли у рашистов хоть какой-то шанс это сделать? А еще у рашистов стало одной нефтебазой меньше. Больше подробностей – в нашей сводке. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе торжественно и с оркестром переименовали улицу Екатерининскую (видео) В Одессе изменили имперское название улицы, ранее называвшейся в честь Екатерины II — отныне она и одноименная площадь носят название Европейская. Торжественная церемония переименования состоялась в день Европы на бывшей Екатерининской площади. ПОДРОБНЕЕ