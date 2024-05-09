За что мы благодарим своих европейских партнеров в День Европы

Сегодня, 9 мая 2024 года, в День Европы, Ассоциация независимых региональных издателей Украины, куда входит и издание «Одесская жизнь», благодарит за поддержку наших европейских партнеров и отмечает наше единство и общие ценности.
В частности, мы выражаем глубокую благодарность нашим несокрушимым друзьям:
- European Centre for Press and Media Freedom ECPMF – за поддержку журналистов, работающих на линии фронта;
- Mediebedriftene – MBL, Bonnier News, VG, Amedia – за постоянную поддержку и новые знания, которыми делитесь с нашими медийщиками;
- Deutsche Presse-Agentur – за искреннее сотрудничество между немецкими и украинскими медиа;
- WAN-IFRA – за безграничную веру в нас и надежное плечо рядом;
- DT Global, Media Neighbourhood – за поддержку всех, кому труднее всего.
«В сложные моменты вы стоите рядом с нами, демонстрируя, что солидарность не знает границ. Ваша готовность помогать, обмениваться опытом и ресурсами является примером для нас и движущей силой, наполняющей верой и надеждой.
Наша борьба за правду и свободу слова становится возможной благодаря вашей стойкой поддержке. Каждый день украинские журналисты рискуют своей жизнью, чтобы донести до мира правдивые новости, а ваша помощь позволяет нам продолжать эту важную миссию»,
– отмечают в Ассоциации украинских издателей.
«Одесская жизнь» присоединяется к поздравлениям и заявляет о поддержке европейской солидарности и приверженности делу свободы слова. Вместе мы сильнее!
Напомним, сегодня отмечается День Европы – праздник, посвященный единству и миру стран, входящих в ЕвроСоюз.