З пандусами та без пластику: в Одесі створили інклюзивний дитячий майданчик

Про це повідомляє Думська.

Ігровий простір на вулиці Канатна, 101 обладнано пандусами, спеціальними гойдалками, грифельними дошками. Загалом майданчик адаптовано для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Ігрова зона розташувалася на площі 460 квадратних метрів. Для малюків на інвалідних візках є пандуси, вони можуть грати в спеціальній піднятій до рівня візочку пісочниці, малювати на грифельних дошках і кататися на інноваційній гойдалці.

Встановлена гойдалка призначена як для дітей з ДЦП, так і для візочників. На сьогоднішній день це єдина подібна гойдалка в Одесі.

Всі елементи майданчика сертифіковані і спрямовані на розвиток вестибулярного апарату, координації рухів і тактильних відчуттів у дітей. Майданчик відрізняється від інших не тільки своєю інклюзивністю, але й зовнішнім дизайном. Він виконаний в спокійних тонах, а основним матеріалом, замість звичного пластику, стало дерево.

Фото: Думська