Группа «Антитіла» презентовала новый клип, снятый в Одессе (видео)

Как рассказал лидер группы Тарас Тополя, Одессу выбрали для съемок клипа не случайно, ведь этот город символизирует силу, устойчивость и непоколебимый дух украинского народа, соответствующий концепции новой песни.

Кроме Одессы, в клипе показали кадры из Киева, Днепра, Херсона, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя и других городов.

Видео уже доступно на официальном YouTube-канале группы.

«Хижина или квартира с детства, родные улица и площадь, которые выныривают в воспоминаниях, или новое место в котором ты и самые родные люди, которое еще вчера было чужим, но сегодня уже стало домом? Где дом? Каждый определяет сам, по ощущению. Однако неизменно одно – дома небо сине-синее, а дом – лучшее место на земле. Для того чтобы передать это, мы отправились по Украине и сохранили в кадре то, что считаем своим домом. И это невероятно красиво и по-родному. Слушайте, смотрите и узнавайте свой дом»,

– так описал новый клип Тарас Тополя.

Ранее украинский певец MONATIK сообщил, что ежедневный фирменный поезд №105/106 «Черноморец» Киев – Одесса – Киев будет отправляться и прибывать на конечные станции под его песню «А що?».

Однако позже на Одесском вокзале эту информацию опровергли и сообщили, что провожать и встречать прибывающие из столицы поезда по-прежнему будет мелодия песни Леонида Утесова «У Черного моря».

Фото: скриншот с видео