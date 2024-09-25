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Одесситка стала победительницей международного турнира по шашкам

Одесситка стала победительницей международного турнира по шашкам

Королева шашек из Одессы Виктория Мотричко стала победительницей международного турнира по 100-клеточным шашкам, проходившего в США.

Недавно в Гантингтоне (штат Нью-Йорк) завершился 12-й турнир по 100-клеточным шашкам US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, который носит имя человека, связанного с Одессой. Турий Колман — выдающийся шашист, эмигрировал из Одессы в 90-х годах, а его дочь Любляна стала организатором турнира.

За чемпионский титул соревновались 25 шашистов из США, Китая, Тайваня, Монголии, Доминиканской Республики и других стран. Украину представляла лишь одесситка Виктория Мотричко — международный гроссмейстер, Заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира по шашкам.

Виктория Мотричко

В классической игре Виктория уверенно победила в общем зачете и стала лучшей среди женщин. Также спортсменка получила приз за лучшее окончание партии против американца Клода Булота.

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Виктория Мотричко

Отметим, в в июне 2024 года Виктория Мотричкостала чемпионкой Европы по международным шашкам в Италии, получив «золото» в классической игре.

Справка. Шашки-100 отличаются от других вариаций игры из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10 на 10 клеток, где каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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