Одесситка стала победительницей международного турнира по шашкам

Недавно в Гантингтоне (штат Нью-Йорк) завершился 12-й турнир по 100-клеточным шашкам US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, который носит имя человека, связанного с Одессой. Турий Колман — выдающийся шашист, эмигрировал из Одессы в 90-х годах, а его дочь Любляна стала организатором турнира.

За чемпионский титул соревновались 25 шашистов из США, Китая, Тайваня, Монголии, Доминиканской Республики и других стран. Украину представляла лишь одесситка Виктория Мотричко — международный гроссмейстер, Заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка мира по шашкам.

В классической игре Виктория уверенно победила в общем зачете и стала лучшей среди женщин. Также спортсменка получила приз за лучшее окончание партии против американца Клода Булота.

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Отметим, в в июне 2024 года Виктория Мотричкостала чемпионкой Европы по международным шашкам в Италии, получив «золото» в классической игре.

Справка. Шашки-100 отличаются от других вариаций игры из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10 на 10 клеток, где каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.