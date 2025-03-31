Об этом заявил депутат городского совета Роман Сеник во время заседания постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства.

По его словам, статус ЮНЕСКО парализует работу управления коммунальным имуществом в Одессе — из-за бюрократии не могут ни сдать в аренду, ни продать.

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Депутат пожаловался на сложную систему согласований, из-за которой любые действия с имуществом в пределах охранной зоны фактически заблокированы.

Сейчас любые операции с коммунальным имуществом требуют согласования с Министерством культуры, которое, в свою очередь, должно получить разрешение контактной группы в Париже.

«Это грандиозное достижение города, которое теперь нам вылезает боком со всех сторон. Это ЮНЕСКО. Еще бы сделали на всю территорию Одессы, всю Одессу в ЮНЕСКО, и мы вообще счастье имели полное. Потому что теперь не можем ни один объект коммунальной собственности ни сдать в аренду, ни продать без согласования Минкульта. Минкульт без согласования контактной группы. Контактная группа без бокала вина в Париже. Понимаете? И в результате у нас ничего, все что касается зоны ЮНЕСКО, не движется в принципе», — сказал Сеник.

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