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Вместо оплаты совершил взрыв: в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле

Вместо оплаты совершил взрыв: в Одесской области мужчина взорвал гранату в автомобиле

В Одесской области мужчина в военной форме взорвал гранату в автомобиле, который он остановил на трассе и попросил его подвезти. В результате взрыва есть пострадавший.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По информации правоохранителей, в результате взрыва пострадал один человек.

В настоящее время правоохранители установили, что мужчина в военной форме на трассе останавливал попутный транспорт. Его подобрал водитель грузового автомобиля.

Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге потребовал у водителя и его пассажира деньги. Затем достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв.

Вибух гранати в автівці

В результате происшествия телесных повреждений получил пассажир водителя.

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Более того, по информации правоохранителей, злоумышленник скрылся с места происшествия. Чтобы его задержать, объявили специальную полицейскую операцию «Сирена».

Полицейским удалось задержать путешественника и сейчас с ним работают следователи, чтобы установить все обстоятельства данного происшествия.

Как сообщают одесские телеграм-каналы, происшествие случилось в Сергеевке и пострадал подросток 16-17 лет. Его состояние тяжелое. Водитель и горе-попутчик успели выскочить из автомобиля. Задержаный 30-летний мужчина является бывшим военным, который привёз гранату с фронта. Задержали его в собственном доме в с. Кулевча. Ранее он был судим.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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