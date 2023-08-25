Во время проверки образа жизни заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки — начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушка Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) выявило признаки незаконного обогащения на 14 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАЗК.

Мониторинг обнаружил, что семья заместителявоенкома Одесской области скандально известного Евгения Борисова с 2020 года покупала автомобили и недвижимость, не имея законных доходов. В частности, теща Галушка в 2022 году приобрела жилой дом и земельный участок за 3 млн грн, автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D, указав в договоре цену в 5 тыс. грн., тогда как реальная стоимость авто — 3,9 млн грн. В НАЗК считают, что это свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения. В 2020 году женщина купила, а затем продала два Mercedes-Benz за 2 и 2,3 млн. грн.

Новое имущество также обнаружили у матери заместителя военкома. Летом 2022 года она приобрела Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с землей почти за 1,7 млн грн. В НАЗК говорят, что финансовых ресурсов у женщины на эти покупки не было.

Сын военного стал владельцем квартиры в Одессе за 563 тыс. грн. Жена приобрела Mazda CX-5 за 50 тыс. грн, хотя реальная стоимость авто около 1,3 млн грн, а летом 2023 года – Mercedes-Benz V-KLASSE за 2,6 млн грн.

«Ром указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн.» грн.

Во время мониторинга НАЗК выявило признаки незаконного обогащения у сотрудника военкомата, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Теперь заместителю Евгения Борисова, по которому уже проходят судебные слушания, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, что начальника вещевой службы воинской части в Одессе будут судить за взятку в 100 тысяч гривен.

Фото: НАЗК