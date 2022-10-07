Установление инвалидности: что намерен изменить Минздрав?

Министерство здравоохранения Украины намерено изменить подход при установлении инвалидности: уйти от системы медико-социальной экспертизы и перейти к европейским стандартам. Уже утвержден «Классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья».

По словам чиновников, это шаг на пути к цифрофизации процесса, который позволит избежать коррупционной составляющей.

Напомним, что если срок установления инвалидности истек во время военного положения, то проходить медкомиссию не надо. Документы будут действительны до конца военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения (отмены).

Также упрощена процедура установления инвалидности. Во время войны инвалидность может быть установлена заочно и независимо от места регистрации или проживания.

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