удар по Вилково

Несмотря на активную работу сил ПВО, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары. 

Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации.

Повреждение получили предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.

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