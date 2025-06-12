Несмотря на активную работу сил ПВО, которые сбили часть вражеских беспилотников, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнули пожары.
Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации.
Повреждение получили предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов.
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