На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Для тушения пожаров привлекались 6 единиц техники и 27 пожарных от ГСЧС и местные пожарные команды.
Россия продолжает систематические террористические атаки на Одесскую область. Вчера, 10 июня, от вражеского обстрела Одессы пострадали роддом, исторические здания в центре города, зоопарк и Одесская киностудия. К сожалению, есть погибшие и раненые одесситы.
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