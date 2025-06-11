обстрел 11 июня 2025
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На местах вспыхнули пожары, которые были оперативно ликвидированы, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

обстрел 11 июня 2025

К счастью, обошлось без пострадавших.

обстрел 11 июня 2025

Для тушения пожаров привлекались 6 единиц техники и 27 пожарных от ГСЧС и местные пожарные команды.

обстрел 11 июня 2025
обстрел 11 июня 2025
обстрел 11 июня 2025

Россия продолжает систематические террористические атаки на Одесскую область. Вчера, 10 июня, от вражеского обстрела Одессы пострадали роддом, исторические здания в центре города, зоопарк и Одесская киностудия. К сожалению, есть погибшие и раненые одесситы.

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