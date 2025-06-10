О последствиях ночной атаки сообщили в Одесской мэрии и ОВА.

В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без пострадавших — персонал и пациенты успели эвакуироваться.

В то же время, административное здание станции скорой помощи разрушено до основания, повреждены кареты скорой. Пострадавших среди медиков нет.

В центре Одессы разрушены и повреждены жилые дома. В одном из домов разрушения значительные, их оценку проведут утром. Людям уже предлагают временное размещение.

К сожалению, один человек погиб — 59-летний мужчина. Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На местах ударов работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление России против мирного населения Одессы.

Террор одесситов со стороны России продолжается: