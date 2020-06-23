Новости Одессы и Одесской области

Вступительная кампания 2020: стали известны особенности и сроки

Вступительная кампания 2020: стали известны особенности и сроки

Учебный год для первокурсников в высших учебных заведениях Украины в этом году не начнется, как обычно — 1 сентября. Ориентировочная дата старта учебы — 15 — 17 сентября.

Коррективы внесли коронавирус и карантин. В связи с этим сместились и сроки вступительной кампании, рассказала в интервью РБК-Украина в.и.о обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента можно будет только с 1 августа.

Подача документов для зачисления на бюджет завершается 31 августа в 6:00.

Зачисление на обучение – до за счет госбюджета — до 5 сентября.

Сдавать ВНО (внешнее независимое оценивание) для поступления в университеты обязательно.

“Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить”, – заявила Мандзий.

Ранее сообщалось о новом законе, который разрешает сдавать ВНО по желанию.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить