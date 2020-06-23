Вступительная кампания 2020: стали известны особенности и сроки

Учебный год для первокурсников в высших учебных заведениях Украины в этом году не начнется, как обычно — 1 сентября. Ориентировочная дата старта учебы — 15 — 17 сентября.

Коррективы внесли коронавирус и карантин. В связи с этим сместились и сроки вступительной кампании, рассказала в интервью РБК-Украина в.и.о обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента можно будет только с 1 августа.

Подача документов для зачисления на бюджет завершается 31 августа в 6:00.

Зачисление на обучение – до за счет госбюджета — до 5 сентября.

Сдавать ВНО (внешнее независимое оценивание) для поступления в университеты обязательно.

“Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить”, – заявила Мандзий.

Ранее сообщалось о новом законе, который разрешает сдавать ВНО по желанию.

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