Вступительная кампания 2020: стали известны особенности и сроки

Учебный год для первокурсников в высших учебных заведениях Украины в этом году не начнется, как обычно — 1 сентября. Ориентировочная дата старта учебы — 15 — 17 сентября.
Коррективы внесли коронавирус и карантин. В связи с этим сместились и сроки вступительной кампании, рассказала в интервью РБК-Украина в.и.о обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
Зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента можно будет только с 1 августа.
Подача документов для зачисления на бюджет завершается 31 августа в 6:00.
Зачисление на обучение – до за счет госбюджета — до 5 сентября.
Сдавать ВНО (внешнее независимое оценивание) для поступления в университеты обязательно.
“Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить”, – заявила Мандзий.
Ранее сообщалось о новом законе, который разрешает сдавать ВНО по желанию.