ВНО-2020: в Минобразования доложили о готовности

В этом году Внешнее независимое оценивание выпускников школ стартует 25 июня. Оно происходить в эпидемически безопасных условиях и в в соответствии с рекомендациями МОЗ.

Об этом заявила в Верховной раде заявила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий.

“Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля. В 2020 году на основную сессию зарегистрировалось 379 000 493 участника, которые выбрали миллион 227 000 154 тестирования”, – заявила Мандзий

Она отметила, что украинский центр качества образования подготовил для участников 82 тысячи 890 аудиторий в более чем 5 тысячах пунктов тестирования.

Ранее сообщалось, что выпускники смогут сдавать ВНО по желанию.

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