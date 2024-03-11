В Одесской области вспыхнула коварная болезнь: есть летальный случай

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Рост заболеваемости связан с очередным циклическим подъемом, объясняют специалисты. Последний такой подъем был зарегистрирован в 2014 году. Тогда заболели 355 человек.

По данным медиков, в прошлом году было зарегистрировано 182 случая заболевания скарлатиной, что в 2,6 раз больше, чем в 2022 году. Преимущественно болели дети до 17 лет и наиболее уязвимой среди них, как и в прошлые годы, была возрастная группа — 5-9 лет. Случаи скарлатины регистрировались практически по всей Одесской области.

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Скарлатина — это острое инфекционное заболевание. Первые признаки болезни начинаются внезапно. Развивается ангина, язык сначала приобретает «белый» цвет, а к четвертому дню горло становится насыщенно-красным. На коже больного появляется характерная сыпь — малиново-розовые или красные пятна, которые часто вызывают зуд.

Чем опасна скарлатина? Самая большая опасность таится не в самой болезни, а в ее осложнениях, которые после нее могут возникнуть. Стрептококк и сегодня остается одним из самых коварных микроорганизмов, потому что поражает сердце и почки, вызывая аллергический миокард или гломерулонефрит.

Заболевание может иметь легкое, среднее или тяжелое течение. В случае тяжелой формы начало болезни сопровождает высокая температура, рвота, иногда диарея. Возможны головокружение, отек мозга и даже развитие комы.

Легкое течение болезни тоже опасно, поскольку симптомы похожи на банальную простуду. Больной начинает неправильно лечиться и в результате рискует получить большие проблемы со здоровьем.

Путь инфицирования — воздушно-капельный. В частности, во время кашля, чихания и даже разговора больного.

Специфического лечения скарлатины нет. Прививки от этого заболевания тоже не делают, но после того как человек переболеет, вырабатывается иммунитет.

Профилактика заболевания заключается в раннем выявлении и изоляции источника инфекции. По словам медиков, больным скарлатиной следует находиться в изоляции до 24 часов после получения первой дозы антибиотика. Если антибиотик не назначали, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня.

Напомним, в Одесской области с начала года зарегистрировали несколько случаев кори и наблюдается рост заболеваемости менингококковой инфекцией.