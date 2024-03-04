Новости Одессы и Одесской области

В Одессе расследуют смерть младенца и 9-летнего мальчика

В Одессе расследуют смерть младенца и 9-летнего мальчика

Полиция расследует смерть двух детей в медицинских учреждениях Одессы. Одна из трагедий произошла в одесском роддоме, другая в детской клинической больнице.

Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в полиции Одесской области.

Относительно события в роддоме правоохранители установили, что 16 февраля одесситка родила двойню мальчиков, но через полчаса один из них умер во время реанимации.

Относительно смерти 9-летнего жителя Измаильского района установлено, что 23 февраля его мать обратилась к семейному врачу в Ренийскую районную больницу, где мальчику поставили диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» и отпустили на амбулаторное лечение.

Ночью 27 февраля состояние ребенка резко ухудшилось и его госпитализировали сначала в районную, а затем в областную детскую клиническую больницу, где утром 29 февраля он умер.

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В обоих случаях полиция открыла производство по ч. 2 ст. 140 — невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения.

В рамках производств следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны установить в том числе и причины смерти детей.

 

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