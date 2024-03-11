На Одещині спалахнула підступна хвороба: є летальний випадок

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Зростання захворюваності пов’язане з черговим циклічним підйомом, пояснюють фахівці. Останній такий підйом був зареєстрований у 2014 році. Тоді захворіли 355 осіб.

За даними медиків, торік було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років і найбільш вразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група – 5-9 років. Випадки скарлатини реєструвалися практично по всій Одеській області.

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Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання. Перші ознаки хвороби починаються раптово. Розвивається ангіна, язик спочатку набуває “білого” кольору, а до четвертого дня горло стає насичено-червоним. На шкірі хворого з’являється характерний висип – малиново-рожеві або червоні плями, які часто викликають свербіж.

Чим небезпечна скарлатина? Найбільша небезпека криється не в самій хворобі, а в її ускладненнях, які після неї можуть виникнути. Стрептокок і сьогодні залишається одним із найпідступніших мікроорганізмів, бо вражає серце і нирки, спричиняючи алергійний міокард або гломерулонефрит.

Захворювання може мати легкий, середній або тяжкий перебіг. У разі тяжкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювання, іноді діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

Легкий перебіг хвороби теж небезпечний, оскільки симптоми схожі на банальну застуду. Хворий починає неправильно лікуватися і в результаті ризикує отримати великі проблеми зі здоров’ям.

Шлях інфікування – повітряно-крапельний. Зокрема, під час кашлю, чхання та навіть розмови хворого.

Специфічного лікування скарлатини немає. Щеплення від цього захворювання теж не роблять, але після того як людина перехворіє, виробляється імунітет.

Профілактика захворювання полягає в ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. За словами медиків, хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

Нагадаємо, в Одеській області від початку року зареєстрували кілька випадків кору і спостерігається зростання захворюваності на менінгококову інфекцію.