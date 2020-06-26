Вспышка коронавируса: Минздрав потребовал ужесточить карантин

Из-за нового антирекорда по количеству заболевших коронавирусом граждан Украины в Министерстве здравоохранения считают целесообразным ужесточить карантин.

По крайней мере в общественном транспорте и супермаркетах, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

“Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях”, – заявил Степанов.

Как сообщалось, по данным на утро 26 июня установлен новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — 1109.

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