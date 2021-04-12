Всё на борщ: что почем на одесском Привозе? (фото)

В отличие от Нового базара одесский Привоз предоставляет нам и больший выбор продуктов для любимого борщика, и более широкий диапазон цен. Итак, в путь: что почем за один килограмм?

Картофель — 10-14 грн

Морковь — 10-12 грн

Свекла — 10-13 грн

Лук репчатый — 8-11 грн («белый», «синий» — 20-25 грн)

Томатная паста (50 г) — 7-10 грн

Капуста — 7-10 грн (капуста «молодая» — 35-50 грн)

Борщевая заправка (томатно-свекольная или с добавлением болгарского перца) — в среднем 20-25 грн.

Подсолнечное масло рафинированное — от 54 до 86 грн за литровую бутылку (опять же, обращаем внимание, что привычная «литровая бутылка» далеко не всегда «имеет в виду», что содержит в себе именно литр масла, посему изучаем цифры на упаковке).

Для тех, кто не представляет себе борщ без ребрышек, корней сельдерея и петрушки, зелени:

Корень сельдерея — 25-45 грн

Корень петрушки — 120-150 грн

Пучок «зеленушки» (петрушка+укроп) — 10-20 грн

Пучок петрушки — 5-15 грн

Пучок укропа — 10-20 грн

Ребрышки свиные — 110-130 грн

Ребрышки говяжьи — 90-100 грн

Фото: Мария Котова

Напомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.