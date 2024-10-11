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Что отмечает церковь 11 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 11 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 11 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

11 октября в церковном календаре — день памяти святого апостола Филиппа.

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Что это за день

Филипп родился в Вифсаиде, что в Галилее, как и апостолы Андрей и Петр. Он был призван Иисусом одним из первых, и его имя упоминается во всех четырех Евангелиях. Именно Филипп привел к Иисусу Нафанаила, известного как апостол Варфоломей, и впоследствии стал активным проповедником веры.

После воскресения Христа Филипп проповедовал Евангелие в разных регионах, в частности в Малой Азии и Греции. Его жизнь была наполнена служением и распространением христианства, что в конце концов привело к мученической смерти. В городе Иераполис он был распят на кресте, но его жертва остается символом преданности вере. Праздник апостола Филиппа является напоминанием о его вкладе в распространение христианского учения и его несокрушимой вере даже перед лицом смерти.

Что нельзя делать 11 октября

  • Нельзя выходить из дома — это опасно.
  • Не следует употреблять в пищу любые ягоды.
  • Запрещается рисковать и начинать что-то новое.

Народные приметы 11 октября

  • смотрели, какой сегодня день: северный ветер — к суровой зиме;
  • западный ветер — зима будет снежной;
  • зайцы еще не изменили свою окраску — зима еще не придет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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