Одесский Привоз в предпасхальных тонах (фоторепортаж)

Знаменитый одесский Привоз за неделю до Пасхи, которая в этому году еще совпадает со всей «майско-шашлычной суматохой» (меткое выражение одной одесситки) — это необыкновенный ажиотаж, разноцветье и огромный ассортимент.

Добираться до Привоза со всеми ремонтами «по кругу» стало все сложнее, да и дождь периодически «мешает», что, впрочем, нисколько не влияет на уменьшение посетителей рынка: это же Привоз, где, как известно, есть все!

Женщина, увидевшая продающуюся вербу, радуется изо всех сил: «Ой, я и забыла, уже и вербочку пора святить!». Другая покупательница уже обзавелась даже «венком на Проводы».

Вам Привоз сразу обо всем напомнит, если в ежедневной суете вы вдруг чуть запутались с календарем — о пасочках, о вербочке, «правильных яйцах» и «маселке с брынозочкой и молочком-творожком».

Вопрос: «Что у вас тут для Пасхи?», как минимум, неуместен. Тут все — для Пасхи и для всех остальных празднично-рабочих дней, все реже уместен торг, а все «самое правильное» — только здесь.

В тренде — корзинки, которые сразу стали «пасхальными» да еще с вышитыми кружевными покрывалами, а иначе «как же вы в церкву все это понесете?». Не хочется раскошеливаться на пасхальное кружево — к вашим услугами полотенца с пасхальными рисунками в огромном ассортименте.

Готовых пасочек на территории самого Привоза вы не отыщете, но это не значит, что их нет: вам за ними туда, где на ул. Привозной вдоль Привоза тянется ряд магазинчиков. Кстати, эти празднично упакованные куличи здесь дешевле, чем на Новом базаре.

В огромном разнообразии — одноразовые формочки для тех, кто пасочки печет сам, равно как и как пакетики с украшениями их «верхушек»; ну и, понятное дело, все то, что делает пасхальными яйца, сваренные вкрутую — краски, наклейки и все остальное из серии «сделай яйцо креативно-неповторимым».

Да и все остальное «все на Пасху и всем, что с ней связано» — на каждом шагу. Ту же вербу вы отыщете не только в цветочных, но практически всех остальных рядах. Птицу, мясо можно «надыбать» в овощных рядах, равно как и те же яйца и даже изюм.

Диапазон цен на яйца — от 25 до 40 грн; изюм — от 70 до 200 грн.

Хотите узнать «за нужный изюм», сразу услышите вопрос (не обязательно продавца, чаще —от знающего покупателя): «Вам на плов или паски печь будете?». И тут уже включайте уши: посыплются советы, рецепты, а то и целые истории за жизнь…

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Фото: Мария Котова