Временное жилье для переселенцев: что решили?

В Украине создают фонд жилья для людей, оставшихся в результате военных действий без дома. Фонд будет формироваться местными советами за счет выкупа (приобретения) или строительства нового жилья, реконструкции имеющихся домов и общежитий.

Это жилье будет временным. Заявителю и членам его семьи жилье предоставят бесплатно по месту фактического проживания (пребывания) — из расчета не менее 6 квадратных метров на каждое лицо. Преимущественное право на обеспечение жилым помещением будет предоставляться семьям с детьми и беременным женщинам, а также нетрудоспособным лицам с инвалидностью и пенсионерам из числа тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии РФ.

Чтобы получить временное жилье, переселенец должен встать на учет в местных органах власти и подать необходимый пакет документов. Решение о взятии на учет или отказе во взятии на такой учет будет приниматься в течение трех рабочих дней после подачи заявления. При положительном решении выдается ордер (должен быть получен в течение 30 календарных дней) и заключается договор найма такого жилого помещения с указанием всех членов семьи, которые имеют равные права по пользованию. Жильцы будут обязаны своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и соблюдать правила пользования жилым помещением.

Жилые помещения из фонда предоставляются в пользование сроком до одного года с возможностью продления на следующий срок — при отсутствии изменений в статусе ВПЛ и если они не приобрели другое жилье.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, какая в Украине положена помощь переселенцам и что нужно, чтобы ее оформить.

Также мы сообщали как получить компенсацию за бесплатный приют переселенцев.

Еще по теме:

Выплаты переселенцам в Украине: кто не останется без пособия в мае?