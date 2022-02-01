Вопрос – ответ: как переселенцу получить помощь?

«Одесская жизнь» узнавала о том, какая в Украине помощь положена помощь переселенцам и что нужно, чтобы ее оформить.

Мои родственники похоронили родителей на Донбассе и недавно переехали на подконтрольную Украине территорию. Как им оформить помощь для переселенцев, и какой она будет?» Татьяна Р., г. Харьков

Кому предоставляется помощь?

Согласно Постановлению Кабинета Министров № 505 от 1 октября 2014 года (в редакции от 9.11.2021 г.), помощь переселенцам выделяется для покрытия расходов на проживание, в том числе — на оплату жилищно-коммунальных услуг. При наличии справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица помощьпредоставляется:

людям , выехавшим с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма;

, выехавшим с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма; переселенцам , жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны;

, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны; детям, родившимся после даты начала проведения антитеррористической операции, временной оккупации.

Как оформить социальное пособие?

Все необходимые документы оформляют в отделении «Ощадбанка». Затем банк в течение трех рабочих дней передает их в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания переселенца. Адресная помощь предоставляется со дня обращения, но не более чем на шесть месяцев. Через шесть месяцев следует подать заявление о продлении назначения ежемесячного адресного пособия.

Что надо указать в заявлении?

В заявлении следует указать сведения обо всех членах семьи, претендующих на получение денежной помощи:

фамилия, имя и отчество;

число, месяц, год рождения;

серия, номер паспорта гражданина Украины, кем и когда выдан или серия, номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины (для иностранцев и лиц без гражданства — подтверждающего специальный статус);

идентификационный код;

зарегистрированное и фактическое место жительства

— наличие у каждого из членов семьи в собственности жилого помещения, расположенного за пределами временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции

— наличие разрушенного жилья или непригодного для проживания вследствие проведения антитеррористической операции или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны

— наличие у каждого из членов семьи в собственности жилого помещения, расположенного за пределами временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции — наличие разрушенного жилья или непригодного для проживания вследствие проведения антитеррористической операции или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны наличие у каждого из членов семьи на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2270 гривен), то есть более 22 700 гривен

— место работы лиц трудоспособного возраста и время, с которого они там работают

— наличие у кого-либо из членов семьи инвалидности (с указанием группы).

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Какие документы надо приготовить?

Для оформления помощи потребуется заявление, а также оригиналы и копии таких документов:

справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

паспорта уполномоченного представителя семьи;

справки о присвоении идентификационного кода;

свидетельства о браке, заверенные личной подписью уполномоченного представителя семьи;

свидетельства о рождении детей, заверенные подписью уполномоченного представителя семьи.

Сколько выделяют переселенцам?

Размеры денежной помощи прописаны в Постановлении № 505. Для лиц с инвалидностью ее рассчитывают исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных, который равен 1934 гривням. В частности, выплаты составляют:

для трудоспособных лиц – 442 гривни;

для пенсионеров, детей и лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, но продолжающих обучение в учебных заведениях на дневной форме, – 1000 гривен;

для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью — 2514,20 гривни (130% прожиточного минимума);

для лиц с инвалидностью ІІ группы – 2224,10 гривни (115% прожиточного минимума);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 1934 гривни (один прожиточный минимум).

Общий размер пособия на семью рассчитывается как сумма размеров пособий на каждого члена семьи и не может превышать трех тысяч гривен. Для семьи, в состав которой входит один человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью, – 3400 гривен, для многодетной семьи – 5 тысяч гривен. Общий размер пособия на семью, в состав которой входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью), максимальным размером не ограничивается.

Обратите внимание

В назначении адресной помощи может быть отказано, если:

кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилье или часть жилья, расположенного в других регионах , кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму;

, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму; кто-либо из членов семьи имеет на депозитном банковском счете средства в сумме, превышающей двадцатипятикратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, то есть больше 56 750 гривен.

Вероника Полищук

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