Выплаты переселенцам в Украине: кто не останется без пособия в мае?

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило перечень территориальных общин, внутренние переселенцы из которых продолжат получать пособие от государства в мае 2022 года.

Как сообщает на своей Facebook-странице «Пенсионный курьер», ранее стало известно, что с мая части переселенцев прекратят выплачивать пособие.

Речь идет о ежемесячных выплатах на проживание в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка и человека с инвалидностью.

Так, с 1 мая выплаты будут начисляться исключительно зарегистрированным внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые переехали:

из регионов, где ведутся активные боевые действия;

из регионов, находящихся во временной оккупации.

Полный список территориальных общин представлен здесь.

Как сообщается, данный список может пополняться ввиду актуальной ситуации в стране.

Также стоит отметить, что пособие будет выплачиваться зарегистрированным переселенцам, чье жилье разрушено или непригодно для жизни в результате повреждения и подавших заявку на возмещение, в частности через приложение «Дiя».