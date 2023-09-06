Новости Одессы и Одесской области

Ночью враг атаковал беспилотниками Одесскую область: погиб человек

Ночью враг атаковал беспилотниками Одесскую область: погиб человек

6 сентября российские войска в течение ночи атаковали Измаильский район Одесщины ударными беспилотниками, погиб человек.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Атака продолжалось почти три часа. В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Ночью, 6 сентября, российские террористы устроили новую массированную воздушную атаку на Украину ударными дронами и ракетами. Комбинированной ракетной атаке подвергся Киев, все воздушные цели уничтожены, сообщают в Киевской городской военной администрации. 

В Генштабе ВСУ сообщили, что всего над Украиной было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей. 23 цели удалось сбить силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  •  1 баллистическую ракету «Искандер-М»;
  •  15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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