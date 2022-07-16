Ракетный удар по складу в Одессе: пожар ликвидирован (фоторепортаж)

Одесские спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший на месте попадания российской крылатой ракеты субботним утром, 16 июля 2022 года.

По сообщению управления ГСЧС в Одесской области, сегодня, 16 июля, в 04:54, в службу спасения поступило сообщение о возгорании складского здания в Одессе в результате ракетной атаки.

По данным ГСЧС, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пожар локализован в 07:37 и ликвидирован в 10:42.

Сейчас спасатели проводят разбор конструкций здания.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий ракетного обстрела были привлечены 75 спасателей и 18 единиц пожарной техники.

Напомним, субботним утром, 16 июля, рашисты нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации. В результате пострадал объект гражданской инфраструктуры – им оказался склад производственно-торговой компании.

Также «Одесская жизнь» публиковала фото и видео с места происшествия.

Фото областного управления ГСЧС и Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины