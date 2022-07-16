Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали 4-х «фотографов» на месте ракетного удара (видео)

В Одессе задержали 4-х «фотографов» на месте ракетного удара (видео)

Сегодня утром, в субботу, 16 июля 2022 года, одесские полицейские задержали четырех человек, которые фотографировали место и последствия нанесения ракетного удара по городу.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

«Сегодня утром после взрыва патрульные полицейские задержали мужчину, который фотографировал место прилета. Мужчина вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных полицейских, и поэтому в отношении него использовали спецсредства»,

– рассказала она в ежедневном видеоотчете о работе правоохранителей.

В телефоне «фотографа» обнаружили фото множества объектов инфраструктуры, кроме того, оказалось, что он активно общался с абонентами из рф.

Также полицейские задержали еще трех подозрительных лиц, которые пытались делать фото на месте прилета.

Всеми задержанными займутся соответствующие органы.

Также спикер полиции рассказала, что 15 июля в Приморском районе Одессы полицейские совместно с военнослужащими задержали мужчину, который фотографировал стратегически важные объекты. В его телефоне также нашли множество фото блок-постов, военных и объектов инфраструктуры. Задержанного передали соответствующим службам.

Алла Марченко напоминает: в стране идет война, и фото- и видеофиксация объектов инфраструктуры, блок-постов и мест дислокации военнослужащих строжайше запрещена. За нарушение предусмотрена криминальная ответственность.

Всего за сутки одесские патрульные отработали 1074 вызова, в отделения полиции доставил 17 нарушителей комендантского часа, проверили 78 подозрительных лиц, выявили 3 лиц с наркотиками и остановили 14 нетрезвых водителей.

Ранее в Одессе задержали любителя «русского мира», пристававшего к прохожим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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