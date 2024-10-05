В Одессе чиновница ОВА обложила матом водителя маршрутки (видео)

Чиновница Одесской ОВА Наталья Смертенюк попала в громкий скандал после того, как обложила нецензурной бранью и побила водителя маршрутки за то, что тот не открыл ей вовремя дверь. В ОВА отреагировали на инцидент, и уже в понедельник начнется служебная проверка.
«Е…ло завали, п…ор, и открой дверь!»
Накануне местные Телеграм-каналы распространили видео, снятое очевидцами в одесской маршрутке №185.
На видео представлено, как «рыжая хабалка», как охарактеризовал скандалистку автор одной из публикаций, пропустив свою остановку, сначала вступила в словесную перепалку с водителем маршрутки из-за того, что тот не открывал ей дверь, причем делала она это в весьма грубой форме, с использованием матерной лексики (настолько грязной, что от цитирования кк мы, пожалуй, воздержимся), не стесняясь присутствия других пассажиров. А когда водитель попытался ей возразить, энергичная пассажирка еще и распустила руки и несколько раз ударила мужчину сумочкой.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Позже выяснилось, что уже сама по себе неприглядная ситуация оказалось еще и «с политическим душком» (как метко выразилась «Думская»), поскольку в скандалистке узнали чиновницу областной военной администрации – заместителя начальника управления земресурсов областного Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Наталью Смертенюк. Она возглавляет отдел использования земельных и водных объектов.
«Теперь комментаторы гадают, был ли это приступ гнева и демонстрация уровня культуры, или же тонкий пиар: смотрите, мол, у нас земельные чиновники на маршрутках разъезжают!» – комментирует издание.
Скандал с чиновницей в одесской маршрутке: реакция ОВА
Журналисты обратились за разъяснениями в областную администрацию и попробовали связаться с самой Натальей Смертенюк.
И если сама оскандалившаяся чиновница оказалась вне зоны доступа, то в ОВА решили прокомментировать инцидент, не дожидаясь начала рабочей недели.
Как заявил и.о. директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Виталий Власенко, такое поведение недостойно для государственного служащего и «в соответствии с законодательством для привлечения к ответственности должна быть проведена служебная проверка, которая начнется в понедельник. По ее результатам будет решен вопрос дальнейшего пребывания в должности».
«Одесская жизнь» будет следить за развитием событий.
Напомним, ранее в Одессе разразился скандал с передачей просроченных медикаментов в качестве гуманитарной помощи Одесской областной детской клинической больнице.
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