Новости Одессы и Одесской области

В Одессе чиновница ОВА обложила матом водителя маршрутки (видео)

В Одессе чиновница ОВА обложила матом водителя маршрутки (видео)

Чиновница Одесской ОВА Наталья Смертенюк попала в громкий скандал после того, как обложила нецензурной бранью и побила водителя маршрутки за то, что тот не открыл ей вовремя дверь. В ОВА отреагировали на инцидент, и уже в понедельник начнется служебная проверка.

«Е…ло завали, п…ор, и открой дверь!»

Накануне местные Телеграм-каналы распространили видео, снятое очевидцами в одесской маршрутке №185.

На видео представлено, как «рыжая хабалка», как охарактеризовал скандалистку автор одной из публикаций, пропустив свою остановку, сначала вступила в словесную перепалку с водителем маршрутки из-за того, что тот не открывал ей дверь, причем делала она это в весьма грубой форме, с использованием матерной лексики (настолько грязной, что от цитирования кк мы, пожалуй, воздержимся), не стесняясь присутствия других пассажиров. А когда водитель попытался ей возразить, энергичная пассажирка еще и распустила руки и несколько раз ударила мужчину сумочкой.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Позже выяснилось, что уже сама по себе неприглядная ситуация оказалось еще и «с политическим душком» (как метко выразилась «Думская»), поскольку в скандалистке узнали чиновницу областной военной администрации – заместителя начальника управления земресурсов областного Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Наталью Смертенюк. Она возглавляет отдел использования земельных и водных объектов.

Скандальная чиновница из Одесской ОВА

Наталья Смертенюк

«Теперь комментаторы гадают, был ли это приступ гнева и демонстрация уровня культуры, или же тонкий пиар: смотрите, мол, у нас земельные чиновники на маршрутках разъезжают!» – комментирует издание.

Скандал с чиновницей в одесской маршрутке: реакция ОВА

Журналисты обратились за разъяснениями в областную администрацию и попробовали связаться с самой Натальей Смертенюк.

И если сама оскандалившаяся чиновница оказалась вне зоны доступа, то в ОВА решили прокомментировать инцидент, не дожидаясь начала рабочей недели.

Как заявил и.о. директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Виталий Власенко, такое поведение недостойно для государственного служащего и «в соответствии с законодательством для привлечения к ответственности должна быть проведена служебная проверка, которая начнется в понедельник. По ее результатам будет решен вопрос дальнейшего пребывания в должности».

«Одесская жизнь» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее в Одессе разразился скандал с передачей просроченных медикаментов в качестве гуманитарной помощи Одесской областной детской клинической больнице.

Читайте также: Скандал с просроченной гуманитарной помощью: за что отчитал медиков глава благотворительного фонда (видео).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua