В Одессе чиновница ОВА обложила матом водителя маршрутки (видео)

«Е…ло завали, п…ор, и открой дверь!»

Накануне местные Телеграм-каналы распространили видео, снятое очевидцами в одесской маршрутке №185.

На видео представлено, как «рыжая хабалка», как охарактеризовал скандалистку автор одной из публикаций, пропустив свою остановку, сначала вступила в словесную перепалку с водителем маршрутки из-за того, что тот не открывал ей дверь, причем делала она это в весьма грубой форме, с использованием матерной лексики (настолько грязной, что от цитирования кк мы, пожалуй, воздержимся), не стесняясь присутствия других пассажиров. А когда водитель попытался ей возразить, энергичная пассажирка еще и распустила руки и несколько раз ударила мужчину сумочкой.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Позже выяснилось, что уже сама по себе неприглядная ситуация оказалось еще и «с политическим душком» (как метко выразилась «Думская»), поскольку в скандалистке узнали чиновницу областной военной администрации – заместителя начальника управления земресурсов областного Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Наталью Смертенюк. Она возглавляет отдел использования земельных и водных объектов.

«Теперь комментаторы гадают, был ли это приступ гнева и демонстрация уровня культуры, или же тонкий пиар: смотрите, мол, у нас земельные чиновники на маршрутках разъезжают!» – комментирует издание.

Скандал с чиновницей в одесской маршрутке: реакция ОВА

Журналисты обратились за разъяснениями в областную администрацию и попробовали связаться с самой Натальей Смертенюк.

И если сама оскандалившаяся чиновница оказалась вне зоны доступа, то в ОВА решили прокомментировать инцидент, не дожидаясь начала рабочей недели.

Как заявил и.о. директора Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Виталий Власенко, такое поведение недостойно для государственного служащего и «в соответствии с законодательством для привлечения к ответственности должна быть проведена служебная проверка, которая начнется в понедельник. По ее результатам будет решен вопрос дальнейшего пребывания в должности».

«Одесская жизнь» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее в Одессе разразился скандал с передачей просроченных медикаментов в качестве гуманитарной помощи Одесской областной детской клинической больнице.

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