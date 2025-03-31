Об этом сообщили в пресс-службе Национального парка.

Открытие офиса состоялось на прошлой неделе. На мероприятии присутствовали: руководитель Департамента природно-заповедного фонда Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Эдгар Токарь, представители от ОВА, Госэкоинспекции, экосообщества и бизнеса.

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“Очертили будущие проекты, вызовы и перспективы развития парка. Куяльник — это не только природная жемчужина, но и большой потенциал для устойчивого развития, туризма и экопросвещения”, — говорится в сообщении.

Напомним, перед самым началом войны территория Куяльницкого лимана получила статус природного национального парка. Но долгое время заповедная зона оставалась только на бумаге, у парка не было ни финансирования, ни руководства.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что сегодня украинское «мертвое море» Куяльник пересыхает и медленно двигается к статусу «соленой лужи».











