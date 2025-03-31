Про це повідомили у пресслужбі Національного парку.

Відкриття офісу відбулося минулого тижня. На заході були присутні: керівник Департаменту природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Едгар Токар, представники від ОВА, Держекоінспекції, екоспільноти та бізнесу.

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«Окреслили майбутні проєкти, виклики та перспективи розвитку парку. Куяльник – це не тільки природна перлина, а й великий потенціал для сталого розвитку, туризму та екопросвіти», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, перед самим початком війни територія Куяльницького лиману отримала статус природного національного парку. Але довгий час заповідна зона залишалася тільки на папері, у парку не було ні фінансування, ні керівництва.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що сьогодні українське «мертве море» Куяльник пересихає і повільно рухається до статусу «солоної калюжі».