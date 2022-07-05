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Возможна ли в Одессе высадка вражеского десанта?

Возможна ли в Одессе высадка вражеского десанта?

Сейчас у россии нет ресурсов для проведения военно-морской десантной операции, уверен спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Об этом он заявил сегодня в «Медиацентре Украина».

По словам Братчука, пока нет признаков подготовки к проведению военно-морской десантной операции, потому что у россиян нет для этого возможностей. Никаких успехов на суше, на южном направлении у них нет. Тем более когда под наш контроль был возвращен остров Змеиный.

При этом, отмечает представитель ОВА, угроза нанесения ракетных ударов как по Одесскому региону, так и по остальной территории Украины, остается в силе.

«Постоянно остаются угрозы ракетных ударов. Когда мы говорим о возможности ударов из оккупированного Крыма, речь идет об угрозе не только для Одесской области, но и для других областей. В последние дни тактика врага – использование самолетов стратегической авиации, которые пускают ракеты старого образца – Х-22, Х – 29, Х-31. Они отрабатывают удары по территории Украины с территории России. Такую тактику мы наблюдали, когда была обстреляна Сергеевка, где погиб 21 человек, 39 – ранены, из них четверо детей», – рассказал спикер.

Он также добавил, что все пострадавшие остаются в медицинских учреждениях, состояние некоторых из них тяжелое, но медики делают все возможное для их спасения.

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Источник и фото: mediacenter.org.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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