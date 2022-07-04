Итоги 4 июля в Одессе: будем с херсонскими арбузами

Жизнь в военной Одессе играет всеми красками, происходят события радостные, происходят и трагические. Иногда лучшие события те, которые не произошли. Вот и сегодня день прошел без ракетных ударов.

У полиции праздник

4 июля свой профессиональный праздник отмечает Национальная полиция. С чем полицейских и поздравил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Во время войны полицейские вместе с вооруженными силами выполняет боевые задачи во фронтовых городах и селах. На полицию возложена важная обязанность: служить и защищать. И достойно ее выполняете,

— отметил руководитель области.

Задержан корректировщик ударов по Одесской области

Также Максим Марченко рассказал, что СБУ задержала вражеского агента, жителя Одесской области, который собирал разведанные для ракетных ударов по области и передавал их спецслужбам россии. Предатель работал в Белгород-Днестровском районе и передавал врагам места прилета ракет по району, а также дислокацию подразделений сил обороны.

Ракетная угроза с моря, суши и с неба

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук напомнил о ракетной угрозе. Для Одессы она исходит и с моря, и с суши, с территории временно оккупированного Крыма, и с неба, от стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев рф.

Сергей Братчук отметил, что несколько дней подряд эти самолеты атаковали мирные украинские города, а сейчас ушли на техобслуживание. Но, к сожалению, они скоро вновь вернутся, чтобы продолжить свою бесчеловечную работу по убийству украинцев.

Нова волна российских фейков об Одессе

Еще спикер ОВА обратил внимание на новые волны фейков от противника.

Первый из них, что женщин будут принудительно мобилизовать для службы в армии.

Второй – новая серия сообщений о том, что ВСУ размещают свои штабы, склады, технику и огневые позиции в помещениях школ и больниц. В этих случаях важно не просто не верить таким слухам, но случайно не разболтать в чатах и пабликах настоящее расположение украинской армии. Ведь ради этого враг и делает подобные вбросы.

Для Одессы угрозы с суши нет

Сергей Братчук отметил, что сейчас нет военной угрозы Одессе со стороны суши. Николаев надежно защищает путь на Одессу. Более того, сейчас ВСУ ведет контрнаступательные действия на Херсонском направлении.

Мы будем с арбузами. Если не в этом году, то в следующем – точно. С нашими херсонскими арбузами. Наедимся, и будем наслаждаться,

— уверен Сергей Братчук.