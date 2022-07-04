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На Змеином подняли украинский флаг – остров полностью освобожден

На Змеином подняли украинский флаг – остров полностью освобожден

Теперь военная операция по освобождению оккупированной россией части Одесской области завершена полностью.

Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Военная операция на Змеином завершена. На острове установили украинский флаг, — сообщила Гуменюк.

Напомним, 30 июня не выдержав огня ВСУ, российские оккупанты бежали с острова, бросив там часть своей техники, а часть подорвав.

Потом сами рашисты дважды бомбардировали остров, чтобы уничтожить собственную технику. Но, безуспешно.

Оставшуюся технику и оборудование, в итоге, добили украинские беспилотники «Байрактар».

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Фото иллюстративное

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