На Змеином подняли украинский флаг – остров полностью освобожден

Ночью в Одессе снова было тревожно: утренняя сводка военной администрации Ночь на понедельник, 4 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области снова прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг снова пытается угрожать нам ракетами с акватории Черного моря. ПОДРОБНЕЕ

В Сергеевке во время ракетного обстрела погибли две судьи 1 июля 2022 во время ракетных обстрелов пос. Сергеевка Одесской области погибли судья Славянского городского районного суда Донецкой области Ольга Ильяшевич и ее мать – Мария Ильяшевич. Она тоже была судьей. ПОДРОБНЕЕ

Итоги 3 июля: снова ракетный удар и День ВМС Украины Воскресный день 3 июля состоял из событий грустных и радостных. Из плохого – регион вновь подвергая ракетному удару. А из хорошего – сегодня в Одессе праздновали 30-летие ВМС. ПОДРОБНЕЕ