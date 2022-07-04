На Змеином подняли украинский флаг – остров полностью освобожден

Теперь военная операция по освобождению оккупированной россией части Одесской области завершена полностью.
Об этом заявила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Военная операция на Змеином завершена. На острове установили украинский флаг, — сообщила Гуменюк.
Напомним, 30 июня не выдержав огня ВСУ, российские оккупанты бежали с острова, бросив там часть своей техники, а часть подорвав.
Потом сами рашисты дважды бомбардировали остров, чтобы уничтожить собственную технику. Но, безуспешно.
Оставшуюся технику и оборудование, в итоге, добили украинские беспилотники «Байрактар».
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