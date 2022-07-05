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Как прошла ночь в Одессе: 2 часа тревоги, корабли с ракетами, HIMARS уже на юге

Как прошла ночь в Одессе: 2 часа тревоги, корабли с ракетами, HIMARS уже на юге

Ночью в Одессе была долгая тревога, но обстрелов не было. Враг усилил морскую группировку. А еще – на юге в зоне боевых действий появились долгожданные HIMARS.

Эти и другие новости рассказал в своей утренней сводке спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Два часа под симфонию воздушной тревоги: так прошла ночь в Одессе и области,

— сообщил он.

И добавил, что ракетная угроза остается крайне высокой. Более 30 ракет на бортах 5 кораблей (надводных и подводных) угрожают Украине с моря.

К тому же ракетные удары могут наносится с моря самолетами стратегической авиации и с земли береговыми ракетными комплексами.

Из хороших новостей: установки HIMARS уже появились на юге Украины. Пока на Запорожском направлении, но скоро они прибудут и на Николаевское.

Установки HIMARS уже работают не только днем, но и ночью. Южное направление усилено,

— сказал Братчук.

С их помощью можно наносить ракетами высокоточные удары в тыл противника на расстояние до 80 км. ВСУ используют их, чтобы уничтожать склады боеприпасов, штабы и скопления войск рашистов.

Также спикер ОВА рассказал, что в Одесской области на 15 лет осужден «изверг, который еще в 2014 году вступил в военизированную группу «разведывательное управление днр» на должность старшего разведчика под позывным «Ахмад». Он оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции».

За решеткой его уже готовы встречать,

— отмечает Сергей Братчук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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