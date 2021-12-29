В Одесской области спасатели 8 раз доставали транспорт из сугробов: где проблемные участки

За последние сутки в Одесской области подразделениям спасателей пришлось 8 раз выезжать к застрявшим в сугробах автомобилям, а также застрявшим на скользких участках дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В двух случаях спасатели выручали кареты скорой помощи: в городе Подольск и селе Борщи. А в Балте из снежного заноса отбуксировали 2 грузовика. Трем людям оказали помощь.

Также в снежную ловушку попал автобус. Инцидент произошел в деревне Вестерничане. К счастью, в салоне транспорта не было пассажиров.

Бывали случаи и за пределами населенных пунктов. На автодороге Николаевка-Березовка отбуксировали грузовой автомобиль из снежного заноса. Похожая ситуация произошла на трассе М-14 Одесса-Николаев возле села Визирка. Там тоже грузовик застрял в снегу.

А возле села Демьяновка спасатели вытащили на проезжую часть легковой автомобиль. Трем людям оказали помощь.

Напомним, что об ухудшении погодных условий жителей Одесской области предупредили еще позавчера. Мокрый снег, дождь, сильный ветер привели к тому, что когда усилился мороз, в регионе началось облединение, а на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

Сегодня, 29 декабря, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с гололедицей и сусилившимся морозом.

Фото Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области