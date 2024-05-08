Новости Одессы и Одесской области

Возле Спасо-Преображенского собора восстановили торшеры, поврежденные в результате вражеской атаки (фото)

Возле Спасо-Преображенского собора восстановили торшеры, поврежденные в результате вражеской атаки (фото)

На Соборной площади возле Спасо-Преображенского кафедрального собора восстановлены торшеры, повреждены в результате вражеской атаки в ночь на 23 июля 2023 года.

Ремонт двух поврежденных торшеров и светильников провели специалисты Коммунального предприятия «Одесгорсвет».

Читайте также: В разрушенном россиянами Спасо-Преображенском соборе Одессы заложили «камень восстановления» (фоторепортаж)

В пресс-службе мэрии показали процесс ремонта:

В мэрии отметили, что работники КП «Одесгорсвет» в плановом режиме постоянно выполняется обследование объектов уличного освещения с целью выявления аварийных или неработающих элементов.

В ночь на 23 июля 2023 года в историческом центре города от попадания российской ракеты пострадал крупнейший храм Одессы — Спасо-Преображенский собор. Был поврежден потолок, разрушена алтарная часть и пробито два этажа вниз. Само здание является памятником истории местного значения, в соборе похоронены князь и княгиня Воронцовы. Храм является копией собора XIX века, который разрушила советская власть в 1936 году.

Как сообщала «Одесская жизнь», Италия планирует выделить 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы, который сильно пострадал от российских атак. Из них 2 миллиона — пойдут на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua