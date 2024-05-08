Возле Спасо-Преображенского собора восстановили торшеры, поврежденные в результате вражеской атаки (фото)

Ремонт двух поврежденных торшеров и светильников провели специалисты Коммунального предприятия «Одесгорсвет».

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В пресс-службе мэрии показали процесс ремонта:

В мэрии отметили, что работники КП «Одесгорсвет» в плановом режиме постоянно выполняется обследование объектов уличного освещения с целью выявления аварийных или неработающих элементов.

В ночь на 23 июля 2023 года в историческом центре города от попадания российской ракеты пострадал крупнейший храм Одессы — Спасо-Преображенский собор. Был поврежден потолок, разрушена алтарная часть и пробито два этажа вниз. Само здание является памятником истории местного значения, в соборе похоронены князь и княгиня Воронцовы. Храм является копией собора XIX века, который разрушила советская власть в 1936 году.

Как сообщала «Одесская жизнь», Италия планирует выделить 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы, который сильно пострадал от российских атак. Из них 2 миллиона — пойдут на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора.