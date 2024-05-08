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Біля Спасо-Преображенського собору відновили торшери, пошкоджені внаслідок ворожої атаки (фото)

Біля Спасо-Преображенського собору відновили торшери, пошкоджені внаслідок ворожої атаки (фото)

На Соборній площі біля Спасо-Преображенського кафедрального собору відновлено торшери, пошкоджені внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 липня 2023 року.

Ремонт двох пошкоджених торшерів і світильників провели фахівці Комунального підприємства «Одесміськсвітло».

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У пресслужбі мерії показали процес ремонту:

 

У мерії зазначили, що працівники КП «Одесміськсвітло» в плановому режимі постійно виконують обстеження об’єктів вуличного освітлення з метою виявлення аварійних або непрацюючих елементів.

У ніч на 23 липня 2023 року в історичному центрі міста від влучання російської ракети постраждав найбільший храм Одеси – Спасо-Преображенський собор. Було пошкоджено стелю, зруйновано вівтарну частину і пробито два поверхи вниз. Сама будівля є пам’яткою історії місцевого значення, у соборі поховані князь і княгиня Воронцови. Храм є копією собору XIX століття, який зруйнувала радянська влада 1936 року.

Як повідомляло «Одеське життя», Італія планує виділити 45 млн євро на відновлення історичного центру Одеси, який сильно постраждав від російських атак. З них 2 мільйони – підуть на реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору.

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