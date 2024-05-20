В Одесской области за почти 50 миллионов отремонтируют дорогу между селами

Об этом информирует система электронных закупок Prozorro.

Аукцион запланирован на 27 мая. Предложения от участников будут принимать до 24 мая.

Заказчиком объявлен тендер на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 9,2 километра.

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По условиям тендера подрядчик должен разобрать камни, укрепить основание, постелить новое асфальтобетонное покрытие и обустроить обочину. Также предусмотрен ремонт всех искусственных сооружений и установлены дорожные знаки.

Ожидаемая стоимость ремонта – 48 млн. 350 тыс. 152 гривен.

Покупку услуги решили провести в формате открытых торгов с особенностями. Это означает, что тендерная процедура проходит в более короткие сроки, чем в открытых торгах.

Период представления предложений – семь календарных дней, период обжалования квалификации – пять календарных дней. Во время таких торгов часто не происходит аукциона, то есть у потенциального подрядчика нет конкурентов.

В случае заключения соглашения компания-победитель должна будет выполнить ремонт до 31 декабря 2024 года.

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