В Одесской области начали ремонт дорог, на который потратят миллиард

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Этот путепровод важен, поскольку соединяет морские ворота страны со столицей Украины. За сутки здесь проезжает около 30 тысяч автомобилей, поэтому, крайне важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии такие маршруты, отмечают дорожники.

«Готовим распределительную плиту проезда под монтаж переходных плит, укрепляем щебнем. Также после выполнения этих видов работ предусмотрено асфальтирование путепровода», — говорится в сообщении.

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В Службе восстановления отметили, что работы выполняются исключительно в пределах эксплуатационного содержания и при благоприятных погодных условиях.

Ранее прокуратура Одесской области отменила тендер на ремонт дороги в селе Еремеевка из-за нарушений в закупочной процедуре.

На содержание дорог Одесской области потратят более миллиарда

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Победитель тендера должен будет содержать 840 километров дорог до 31 декабря 2026 года. Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 1 миллиард 247 миллионов 103 тысяч 770 гривен должен состояться 8 марта.

Как отмечается в системе электронных закупок Prozorro, речь идет об одной международной трассе, а в частности 96,7 километра международной трассы М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев), пяти региональных трасс и восемь территориальных.

Региональные трассы:

Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Большая Михайловка (61,8 километра).

Р-54 Краснополка — Теплик — Бершадь — Саврань — Дубиново (47,9 км).

Р-55 /М-14/ — Вознесенск — Новый Буг (48 км).

Р-71 Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжавка (152,2 км).

Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимково» — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка (78,3 км).

Территориальные: