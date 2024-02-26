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В Одесской области начали ремонт дорог, на который потратят миллиард

В Одесской области начали ремонт дорог, на который потратят миллиард

Дорожники начали ремонт 36-метрового путепровода на автодороге Киев-Одесса вблизи села Еремеевка. В течение двух лет планируется ремонт еще на 14 участках дорог Одесской области.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Этот путепровод важен, поскольку соединяет морские ворота страны со столицей Украины. За сутки здесь проезжает около 30 тысяч автомобилей, поэтому, крайне важно поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии такие маршруты, отмечают дорожники.

«Готовим распределительную плиту проезда под монтаж переходных плит, укрепляем щебнем. Также после выполнения этих видов работ предусмотрено асфальтирование путепровода», — говорится в сообщении.

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В Службе восстановления отметили, что работы выполняются исключительно в пределах эксплуатационного содержания и при благоприятных погодных условиях.

Ранее прокуратура Одесской области отменила тендер на ремонт дороги в селе Еремеевка из-за нарушений в закупочной процедуре.

На содержание дорог Одесской области потратят более миллиарда

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Победитель тендера должен будет содержать 840 километров дорог до 31 декабря 2026 года. Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 1 миллиард 247 миллионов 103 тысяч 770 гривен должен состояться 8 марта.

Как отмечается в системе электронных закупок Prozorro, речь идет об одной международной трассе, а в частности 96,7 километра международной трассы М-13 Кропивницкий — Платоново (на г. Кишинев), пяти региональных трасс и восемь территориальных.

Региональные трассы:

  • Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Большая Михайловка (61,8 километра).
  • Р-54 Краснополка — Теплик — Бершадь — Саврань — Дубиново (47,9 км).
  • Р-55 /М-14/ — Вознесенск — Новый Буг (48 км).
  • Р-71 Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжавка (152,2 км).
  • Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимково» — Балта — Первомайск — Доманевка — Александровка (78,3 км).

Территориальные:

  • Т-16-11 Контрольно-пропускной пункт «Алексеевка» — Кодыма — Балта (62,5 км).
  • Т-16-14 Контрольно-пропускной пункт «Осиповка» — Захаровка — Ширяево (8,8 км).
  • Т-16-15 Контрольно-пропускной пункт «Великоплоское» — Новопетровка — Цебриково — Знаменка — Березовка (60,3 км).
  • Т-16-22 Кодыма — Слободка — Подольск (49,1 км).
  • Т-16-23 Ананьев — Троицкое — Березовка — Викторовка (100,8 км).
  • Т-16-37 Подольск — Федоровка — /М-13/ (17,1 км).
  • Т-16-38 Контрольно-пропускной пункт «Станиславка» — Станиславка — Мурована (20,3 км).
  • Т-16-40 Николаевка — Андреево-Ивановка — Настасьевка (36,1 км).

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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