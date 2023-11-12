У берегов Одесской области взорвали противокорабельную мину (видео)

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, команда специалистов-подрывников оперативно обезвредила мину на месте путем контролируемого подрыва.

Военные в очередной раз предупреждают: побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и оповестите о находке соответствующие службы.

Напомним, 22 октября у берегов Черноморска специалисты провели контролируемый подрыв морской мины.

Статья по теме: Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото).