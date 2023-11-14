К побережью Одесской области прибило противокорабельную мину (видео)

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

В сообщении говорится, что взрывоопасный предмет оперативно обезвредил команда специалистов-подрывников из состава Сил обороны юга Украины.

Военные предупреждают одесситов и жителей прибрежной зоны, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются опасной зоной именно из-за минной угрозы, в частности во время штормовой погоды.

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При обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите о находке соответствующих служб.

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